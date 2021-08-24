Erdal Ayna sahnede Latmos oldu

Hüsnü Ertung'un yazıp yönettiği oyun, tahrip edilen doğayı, doğasından koparılan hayvanları, ve insanlığın buna kayıtsızlığını konu alıyor.

Hüsnü Ertung'un yazıp yönettiği oyun, tahrip edilen doğayı, doğasından koparılan hayvanları, ve insanlığın buna kayıtsızlığını konu alıyor.

Oyunun ana karakterini oynayan Erdal Ayna, başarılı performansı ile seyirciyi büyüledi.

Oyundan sonra konuşan Ayna, "Hayvana, doğaya yönelik insan kaynaklı şiddet, özellikle sanayileşme ve insanların doğayı kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirme istekleri ile son zamanlarda çok sık rastlanan bir sorun. Farkındalık oluşturmak için oyunumuzu sahneledik. Seyircimizin yüreğine dokunduğumuz için çok mutluyum. Oyunumuzun bir diğer konularından olan Seikilos Mezar Taşı'nın doğduğu topraklara geri gelmesi gerekliliğini anlatıyoruz. Bu kapsamda oyunumuzu önümüzdeki

günlerde Kopenhag' da oynayacağız" dedi.

Kaynak: Hürriyet