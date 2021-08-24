Erdal Ayna sahnede Latmos oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdal Ayna sahnede Latmos oldu

Erdal Ayna sahnede Latmos oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hüsnü Ertung'un yazıp yönettiği oyun, tahrip edilen doğayı, doğasından koparılan hayvanları, ve insanlığın buna kayıtsızlığını konu alıyor.

Hüsnü Ertung'un yazıp  yönettiği oyun, tahrip edilen doğayı, doğasından koparılan hayvanları, ve insanlığın buna kayıtsızlığını konu alıyor.

Oyunun ana karakterini oynayan Erdal Ayna,  başarılı performansı ile seyirciyi büyüledi.

Oyundan sonra konuşan Ayna, "Hayvana, doğaya yönelik insan kaynaklı şiddet, özellikle sanayileşme ve insanların doğayı kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirme istekleri ile son zamanlarda çok sık rastlanan bir sorun. Farkındalık oluşturmak için oyunumuzu sahneledik.  Seyircimizin yüreğine dokunduğumuz için çok mutluyum. Oyunumuzun bir diğer konularından olan Seikilos Mezar Taşı'nın doğduğu topraklara geri gelmesi gerekliliğini anlatıyoruz. Bu kapsamda oyunumuzu önümüzdeki

günlerde Kopenhag' da oynayacağız" dedi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Mustafa Şentop Mustafa Destici İbrahim Aydemir
Magazin Sibel Can Barış Arduç Davut Güloğlu Fahriye Evcen
Spor Gervinho Arda Güler Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Erdal Ayna sahnede Latmos oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 15:17:02. #1.16#

title