Erdal amcanın emaneti kedilere mahalleli sahip çıktı

09.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:24

İzmir'de, emekli olduktan sonra hayatını kedilere adayan ve mama almak için hurdacılık yapan 64 yaşındaki Erdal Tenik'in hayatını kaybetmesiyle yaklaşık 200 kedinin bakımı için mahalleli seferber oldu.

Konak ilçesi Eşrefpaşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan Erdal Tenik, çevresinde hayvansever kimliğiyle tanınıyordu. Yaralı ve hasta kedilere evinde bakan, sokaktaki çok sayıda hayvanı ise her gün besleyen Tenik, emekli maaşının yetmemesi nedeniyle çöplerden topladığı hurdaları satarak kedilere mama alıyordu.

Tenik'in 2 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi mahalle sakinlerini üzerken 200'e yakın kedi de sahipsiz kaldı. Cenazesi dün toprağa verilen Tenik'in yaşadığı apartmanın önünde çok sayıda kedi bekliyor.

Kedilere mama temin etmek üzere seferber olan mahalle sakinleri ise sokak hayvanlarına destek olunması için yerel yönetim ve derneklerden yardım talep ediyor.

"Bu canlar babasız kaldı"

Mahalle sakinlerinden Murat Moğol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdal Tenik'i 9 yıldır tanıdığını, birbirlerine destek olarak sokak hayvanlarına baktıklarını söyledi.

Hayvansever bir kişinin hayatını kaybetmesinin kendilerini çok üzdüğünü anlatan Moğol, şöyle konuştu:

"Özellikle bu canlar burada babasız kaldı. Ben sabah geldim buraya mamaları, suları var mı diye baktım. Kediler Erdal amcamızın kapısında bekliyorlar. Eşrefpaşa Mahallesi'nde her sokakta 25-30 kediye bakıyordu. Toplamda 200 civarı kedisi vardı. Sabah kalkıp bir başlardı dağıtmaya akşama kadar her yeri gezip onları beslerdi. Zaten bütün emekli maaşını harcar gerekirse hasta kedileri evine alırdı. Bunun için hurda toplayıp oradan gelen parayla kedilere mama alan bir amcamızdı. Bütün hayatını kedilere veren bir abimizdi."

Tenik'in çocukluk arkadaşı Şakir Erbal da mahallede birlikte büyüdüklerini, Tenik'in emekli olduktan sonra hayatını kedilere adadığını, arkadaşının vefatı sonrası kapısının önünde bekleyen kedilerini görünce kederlendiklerini ifade etti.

Kaynak: AA