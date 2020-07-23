Ercüment Tatlıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ve rütbesi nedir?
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Ercüment Tatlıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ve rütbesi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla YAŞ toplantısında alınan yeni kararlar açıklandı. Bundan böyle Koramiral olan Ercüment Tatlıoğlu Oramiral rütbesine çıkartıldı. Peki Ercüment Tatlıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında detaylarıyla haberimizde...

Ercüment Tatlıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ve rütbesi nedir?
23.07.2020 17:12 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:16

YAŞ toplantısı kararından sonra Oramiral rütbesine getirilen Ercüment Tatlıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, yeni rütbesi nedir?

ERCÜMENT TATLIOĞLU KİMDİR?

Ercüment Tatlıoğlu 1960 İstanbul doğumlu Türk asker. Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı'nda alınan kararla rütbesi Koramiral'den Oramiral'e yükselmiştir.

Ercüment Tatlıoğlu doğum tarihi : ??.??.1960

Ercüment Tatlıoğlu kaç yaşında : 60 yaşında

Ercüment Tatlıoğlu eski rütbesi nedir : Koramiral

Ercüment Tatlıoğlu yeni rütbesi nedir : Oramiral

Ercüment Tatlıoğlu mesleği ne : Türk Deniz Kuvvetleri'nde Asker (Oramiral)

Ercüment Tatlıoğlu evli mi : Evet, 2 oğlu var.

ERCÜMENT TATLIOĞLU ASKERLİK HAYATI VE HAKKINDA BİLGİLER

1981 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1981-1990 yılları arasında TCG Gayret ve TCG-Savaştepe muhriplerinde branş Subaylığı ve bölüm amirliği, 1990-1992 yıllarında Harp Akademisi öğrenimi, 1992-1994 yılları arasında Ege Deniz Bölge Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. 1994-1995 yılları arasında Deniz Lisesi Komutanlığı Sınıf Amirliği görevi yaptı. Bu görevi sırasında Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Kurmay Koleji eğitimini tamamladı.

1996-1998 yılları arasında TCG Kılıçalipaşa İkinci Komutanlığı ve Komutanlığı, 1998-2000 yılları arasında TCG Zafer Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2000-2001 yılları arasında TCG Gediz'in ABD'den transferi esnasında ilk komutan olarak görev yaptı. 2001-2002 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. Roma'da NATO Savunma Koleji eğitimini tamamladı. 2003-2004 yılları arasında Belçika Mons NATO karargâhında Lojistik Başkan Yardımcılığı ve 2004-2006 yılları arasında SHAPE Komuta Grubu Stratejik Plan Şube Müdürlüğü görevini yaptı. Bu görevi esnasında Belçika Leuven Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği Siyaseti ve Avrupa Birliği Politikaları" konulu yüksek lisans eğitimi yaptı.

Ağustos 2006-Ağustos 2007 tarihleri arasında yürüttüğü 3. Muhrip Filotillası Komodorluğu görevi bitiminde 30 Ağustos 2007 tarihinde Tuğamiral rütbesine terfi etti. 2007-2008 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı, 2008-2010 yılları arasında Moskova Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşeliği, 2010-2011 yılları arasında Çanakkale Boğaz Komutanlığı, 2011-2012 yılları arasında Mayın Filosu Komutanlığı görevlerini yürüttü.

30 Ağustos 2012 tarihinde Tümamiral rütbesine terfi etti. 2012-2013 yıllarında Amfibi Görev ve Grup Komutanlığı, 2013-2016 yılları arasında İstanbul Boğaz Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2016 yılında Koramiral rütbesine terfi etti. 2 Ağustos 2016 tarihinde Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı görevine atandı. 5 Kasım 2016 tarihinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Avrupa Birliği" konulu doktorasını tamamladı.

19 Ağustos 2017 tarihinde Donanma Komutanı olarak atandı. Ercüment Tatlıoğlu evlidir ve 2 oğlu vardır.

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