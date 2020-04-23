Ercüment Ovalı'dan Heyecanlandıran Koronavirüs İlacı Açıklaması! Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs ilacı hakkında açıklamalar yaptı. Koronavirüs ilacı bulundu mu? İşte tüm detaylar.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs ilacı hakkında açıklamalar yaptı. Koronavirüs ilacı bulundu mu? İşte tüm detaylar.

Koronavirüs İlacı Bulundu Mu?

Ercüment Ovalı, yaptığı açıklamada corona virüs aşısı hayvan deneyi aşamasına geldi dedi. Ovalı açıklamasına şu cümlelere yer verdi:

"Preklinik invitro test aşaması tamamlanmış olup, 24.04.2020 tarihinde hayvan üzerinde deneylere başlanacaktır. Bütün dünya corona virüsüne karşı aşı geliştirme çabasında. Dünyada çok sayıda merkezde aşı geliştirmek için çalışmalar sürdürülüyor. Bu aşı araştırmalarının büyük bir kısmı, rekombinant yani sentetik aşı üretimi üzerine."

Yapılan açıklamayı hemen aşağıda yer alan görsellerden okuyabilirsiniz.

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— Ercüment Ovalı (@ercumentovali) April 23, 2020

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— Ercüment Ovalı (@ercumentovali) April 23, 2020

Ercüment Ovalı açıklamasının sonunda "Çalışmalarımıza ait detaylı rapor Bakanlığımız da sunulmuştur" dedi.

Çalışmalarımıza ait detaylı rapor Bakanlığımız da sunulmuştur.

— Ercüment Ovalı (@ercumentovali) April 23, 2020