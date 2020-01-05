Ercüment Doğan, son yolculuğuna uğurlandı
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Ercüment Doğan, son yolculuğuna uğurlandı

ÜNLÜ tiyatro oyuncusu Ercüment Doğan, memleketi Yalova'da toprağa verildi.

05.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:40
Ercüment Doğan, son yolculuğuna uğurlandı

ÜNLÜ tiyatro oyuncusu Ercüment Doğan, memleketi 'da toprağa verildi.

Çiçek Taksi, 7 Numara, Ekmek Teknesi gibi dizilerde rol alan tiyatro oyuncusu Ercüment Doğan, dün 55 yaşında hayata gözlerini yumdu. Doğan için memleketi Yalova'da, cenaze töreni düzenlendi. Çiftlikköy ilçesine bağlı kırsal İlyasköy Mahallesi'ndeki cenaze törenine, bazı sanatçı dostları, arkadaşları ve yakınları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Ercüment Doğan, köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.


Kaynak: DHA
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