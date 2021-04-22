Ercüment Akdeniz kimdir? Ercüment Akdeniz kaç yaşında, nereli? Ercüment Akdeniz hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ercüment Akdeniz izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ercüment Akdeniz kaç yaşında, nereli? Ercüment Akdeniz hayatı ve biyografisi! Ercüment Akdeniz kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ercüment Akdeniz hakkında araştırmalar yapılıyor. Ercüment Akdeniz kimdir? Ercüment Akdeniz kaç yaşında, nereli? Ercüment Akdeniz hayatı ve biyografisi!

ERCÜMENT AKDENİZ KİMDİR?

1972 yılında Malatya'da doğdu. Vartolu bir işçi ailesinin 5 çocuğundan biri olarak büyüdü. İlk ve orta öğretimini İskenderun'da tamamladı. İstanbul'da inşaat, matbaa, tekstil iş kollarında çalıştı.

1991 yılında Marmara Üniversitesi Resim İş Eğitimi Bölümünü kazandı. Yükseköğrenim gençlik mücadelesinde yer aldı. Emek Gençliği örgütlenmesinin yanı sıra Emek Partisi yönetimlerinde bulundu. Hayat Televizyonu çalışanları arasına katılan Akdeniz, sonrasında Günlük Evrensel gazetesinde haber müdürü oldu, köşe yazarlığı yaptı.

Uzun yıllar mülteciler ve göçmen emeği üzerine saha çalışmaları yaptı, haber ve makaleleri çeşitli gazete ve dergilerde yayınlandı. "Suriye Savaşının Gölgesinde: Mülteci İşçiler" (2014), "Ölüm Koridorundan Mülteci Pazarlığına: Sığınamayanlar" (2016) ve "En Güzel Şarkı" (2018) kitapları yayınlandı. Fişek Enstitüsü Çocuğun İnsan Hakları Ödülü, Halkevleri Hakikatin Peşinde Koşanlar Ödülü ve Musa Anter Gazetecilik Ödüllerine layık görüldü.

22 Kasım 2020'de gerçekleşen Emek Partisi'nin 9. Genel Kongresinde Genel Başkan seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.