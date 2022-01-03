ERCP yöntemi, safra ve pankreas kanalı hastalıklarında tedavi başarı oranını artırıyor

SİVAS (AA) - Medicana Sivas Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulkerim Yılmaz, ağızdan endoskopla girilerek yapılan ERCP yönteminin safra ve pankreas kanalı problemlerini tedavi etmek için kullanıldığını belirtti.

Prof. Dr. Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, endoskopi işlemi ile ince bağırsaktan safra yollarına girilip görüntü alındıktan sonra bu yollarda görülecek patolojilere göre tedavinin planlandığını aktardı.

ERCP sırasında iyi bir sedasyon sağlanması ve işlem sırasında hareket edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hasta diğer ameliyatlardaki gibi derin uyutulmaz. Ancak her şeyi monitörilize edilerek kalp ve solunum fonksiyonları takip edilir. ERCP, ağızdan endoskopla girilerek yapılan bir işlemdir. Safra kanalının bağırsağa açıldığı, papila denilen iki, üç milimetre genişliğinde bir ağızcık vardır. Bu işlemin en dikkat edilmesi gereken noktası safra kanalı ile pankreası boşaltan kanalın birlikte, birleşerek açılmasıdır."

ERCP yönteminde tedavi başarı oranının yüksek olduğunun altını çizen Yılmaz, "Yaklaşık yüzde 5 oranında, ERCP'nin başarısız olduğu ve yetersiz kalacağı hastalar mevcuttur. Başarılı bir taş temizleme girişiminden sonra ek bir tedaviye gerek yoktur. Safra yollarını tıkayan tümör gibi ciddi nedenler mevcut ise stent ile safra akışı sağlandıktan sonra hastalar cerrahi işlem için ilgili bölümlere yönlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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