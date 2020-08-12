Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2 saha açılıyor ERCİYES Dağı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapımı tamamlanan 2 çim futbol sahası, 20 Ağustos'ta hizmete açılacak.

ERCİYES Dağı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapımı tamamlanan 2 çim futbol sahası, 20 Ağustos'ta hizmete açılacak.

Yurt dışından takımların da kamp için gelebileceği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2 futbol sahasının ve soyunma odalarının yapımı tamamlandı. FIFA standartlarındaki sahalar, Erciyes'te 1860 rakımlı bölgede bulunuyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'nin markası olan Erciyes Dağımız sadece kış turizminin merkezi olarak değil, 12 ay boyunca vereceği hizmetlerle adından söz ettirecek. Erciyes master planı çerçevesinde planlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezimizde yapımı tamamlanan 2 sahanın dışında 6 futbol sahası daha yapıyoruz. 20 Ağustos'ta hizmete açılacak olan sahaların şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA