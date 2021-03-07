Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, birçok organizasyona ev sahipliği yapacak
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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, birçok organizasyona ev sahipliği yapacak

07.03.2021 16:22 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:26
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, birçok organizasyona ev sahipliği yapacak

KAYSERİ'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde birçok organizasyona ev sahipliği yapacak.

KAYSERİ'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde birçok organizasyona ev sahipliği yapacak.

Erciyes Dağı'nda 1800 metre yükseklikte yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yapımı tamamlanan 2 futbol sahası ile geçen yıl Ağustos ayında hizmete açıldı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi İşletmecisi ve TSS Tur Genel Müdürü Serkan Çeri, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Çeri, "Yüksek irtifa kampını Kayseri'ye kazandırmak 10 yıllık hayalimizdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de katkıları ile bu hayalimizi gerçekleştirdik. Yeri ve konumu çok iyi ayarlanmış kamp merkezi, Süper Lig ekipleri başta olmak üzere dünya yıldızı takımların tercih edeceği bir merkez haline gelecek. Geçen yıl Ağustos ayında U19 turnuvası ile İrtifa Kamp Merkezi'nin sembolik açılışı yapıldı. Turnuvaya Konyaspor, Eskişehirspor, Adana Demirspor ve Kayserispor U19 takımları katıldı. Şimdiden Süper Lig takımları dahil diğer liglerden yoğun talep var. Yaz döneminde uluslararası iki turnuva düzenleyeceğiz. Takımlar ile görüşmeler devam ediyor. İsim hakkını aldığımız 'Erciyes Cup' adı altında turnuvaları da biz organize edeceğiz" diye konuştu.


Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, birçok organizasyona ev sahipliği yapacak
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, birçok organizasyona ev sahipliği yapacak
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, birçok organizasyona ev sahipliği yapacak
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, birçok organizasyona ev sahipliği yapacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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