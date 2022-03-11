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Erciyes yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erciyes yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Erciyes yolu ulaşıma kapanırken, gece saatlerinden itibaren yağan 40 santim kar ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 230 santimetre olarak ölçüldü.

KAYSERİ (İHA) - Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri- Erciyes yolu ulaşıma kapanırken, gece saatlerinden itibaren yağan 40 santim kar ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 230 santimetre olarak ölçüldü.

Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Erciyes yolu ulaşıma kapanırken, kar yağışı ise etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gece boyunca bölgeye 40 santim kar yağarken, toplam kar kalınlığı 230 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, aksaklık yaşanmaması için vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarısında bulunmuştu. - KAYSERİ

Erciyes yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayak Merkezi, Erciyes, Kayseri, kar, Yerel, Haberler

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