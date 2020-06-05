Erciyes yolu asfaltında aşınma katmanı çalışmalarına başlandı Geçtiğimiz yıllarda standartların çok üstünde asfalt serimi yapılan Develi-Kayseri yolunun son aşaması olan aşınma katmanı çalışmasına başlandı.

Geçtiğimiz yıllarda standartların çok üstünde asfalt serimi yapılan Develi-Kayseri yolunun son aşaması olan aşınma katmanı çalışmasına başlandı.

Üzerinden belirli bir süre geçmesi gereken aşınma katmanı için ekip ve ekipmanlarıyla seferber olan Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 km'si kalan çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA