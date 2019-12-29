: Erciyes yılbaşını "dolu dolu" geçirecek

29.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:29

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerle yeni yıla dolu dolu girecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulanan Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Erciyes'teki oteller, yılbaşında yapılacak gece kayağı, konser, havai fişek gösterisi ve birçok aktiviteyle yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, yılbaşını Erciyes'te geçirmenin ayrıcalık olduğunu söyledi.

Yeni yıla Erciyes'te girecek yerli ve yabancı turistlerin, buradaki işletmeleri sevindirdiğini belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Yeni yıla dağın büyülü atmosferinde girmek bir çok insan için cazibe unsuru haline geldi. Bununla alakalı bizler de gereken tüm tedbirleri aldık. Tabi biliyorsunuz, esas programları Erciyes Dağı'ndaki otellerimiz gerçekleştiriyor. Bütün otellerimizin yılbaşı özel programları var ve aylar öncesinden bunun hazırlıklarına başladılar. Şu anda otellerimiz yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Bütün otellerimizde çeşitli eğlence programları gerçekleştirilecek. Bizim açımızdan önemli olan, yılbaşını Erciyes'te geçirmek isteyen çok sayıda yabancı turistin bulunması."

Cıngı, yılbaşı tatilinde Erciyes'i tercih eden misafirlerin kent merkezindeki otellerde de konaklayacağını aktardı.

Yılbaşı dolayısıyla charter seferlerinin de arttığını vurgulayan Cıngı şöyle devam etti:

"Erciyes'te yatak kapasitemiz 1400 ve bunun yaklaşık yüzde 60'ını yabancı turistler dolduracak. Erciyes, bu hafta içerisinde yeni charter seferleriyle Rusya, Ukrayna, Belarus, Çekya, Slovakya ve Polonya'dan gelecek misafirlerimizle çok farklı milletlerle daha uluslararası bir merkez formatında olacak. Özellikle yılbaşı tarihinde charter sayıları da arttı. O insanlar özellikle yılbaşını Erciyes'te geçirmeyi tercih etti. Bu da bizi mutlu eden bir unsur. Biz de Erciyes yönetimi olarak pistlerimizi açacağız ve misafirlerimize gece kayağı yaptıracağız. Belli bir saatten sonrada zaten otellerin programları başlayacak."

Mirada Otel Satış Pazarlama Müdürü Nilgün Domurcukgül de iç ve dış pazar misafir potansiyellerinin en yüksek olduğu dönemi yaşadıklarını söyledi.

Otellerinin doluluk oranından memnun olduklarını anlatan Domurcukgül, "Toplam 159 odamız mevcut ve bunun çoğunluğunda yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ağırlıklı olarak Rusya ve Polonya'dan misafirlerimiz var. Yılbaşı akşamı misafirlerimizi 'hoş geldiniz' kokteyliyle karşılayıp, hizmetimizi gala yemeğiyle devam ettireceğiz. Uluslararası orkestra, Alaska dondurma şov, havai fişek gösterileriyle yeni yılı karşılayacağız." şeklinde konuştu.

Ramada Otel Genel Müdürü Mahmut Akay ise "Otelimizdeki 144 odanın neredeyse tamamı doldu. Misafirlere yılbaşında gala, havai fişek ve konser gibi eğlenceli etkinliklerle hizmet vereceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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