Erciyes ve Kayseri üniversitelerinden Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) rektörlükleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) rektörlükleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamada, "Tarih boyunca hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerinden birini temsil eden medeniyetimize karşı ortaya atılan asılsız ve mesnetsiz sözde soykırım iftiralarını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

KAYÜ'den "Tarihi gerçekler lakırdılarla değişmez" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada ise 1915 olaylarıyla ilgili Türkiye aleyhindeki iddiaların tümünün hükümsüz ve gerçeklere aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hakikat ise lobilerin oyuncağı haline gelen bazı devletlerin asılsız ve boş sözlerle ülkemizi hedef almasıdır. Çok iyi bilinmelidir ki asırlardır adaletin temsilcisi olan ülkemize ve medeniyetimize siyasi entrikalarla diz çöktürecek hiçbir güç yoktur. Ardıç ağacından köz, yalandan söz olmadığı gibi bu iddiaların da hiçbir kıymetiharbiyesinin bulunmadığı esasen dünya kamuoyu tarafından da bilinen bir gerçektir. Kayseri Üniversitesi olarak bu basit ve alelade iddiaları şiddetle kınar, ayrıca hükümsüz olduğunu ifade etmek isteriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin