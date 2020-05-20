Erciyes Üniversitesinde hayvanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı
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Erciyes Üniversitesinde hayvanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) hayvanlar üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı denemelerine başlandığı bildirildi.

Erciyes Üniversitesinde hayvanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı
20.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:42

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) hayvanlar üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı denemelerine başlandığı bildirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) araştırmacılarının, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ERÜ tarafından desteklenen projeler kapsamında Kovid-19'a karşı iki farklı teknolojiyle hücre kültür temelli inaktif aşı ve rekombinant aşı geliştirilmesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları üzerinde denemelerine 15 Mayıs itibarıyla başlandığı ifade edilerek, devam eden süreçte hayvanlarda aşı adayının etkinliğinin test edileceği kaydedildi.

Kovid-19'a karşı rekombinant aşı adayları da geliştirildiği, bu aşı adaylarının deney hayvanlarına verilmesi çalışmalarına ise haziran ayı içerisinde başlanmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen inaktif ve rekombinant aşı adaylarının deney hayvanları üzerindeki denemelerinin ağustos ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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