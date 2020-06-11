Erciyes Üniversitesi Patent Portföyü Bir Tıkla Artık Elinizin Altında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erciyes Üniversitesi Patent Portföyü Bir Tıkla Artık Elinizin Altında

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi yine bir ilki hayata geçirerek Erciyes Üniversitesi'ne ait olan patentleri, kategorize ederek bilginin sanayiye daha hızlı aktarılması adına interaktif bir kullanımla, herkesin rahatlıkla inceleyebileceği şekilde store.erciyestto.com'a taşıdı.

Erciyes Üniversitesi Patent Portföyü Bir Tıkla Artık Elinizin Altında
11.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:37

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi yine bir ilki hayata geçirerek Erciyes Üniversitesi'ne ait olan patentleri, kategorize ederek bilginin sanayiye daha hızlı aktarılması adına interaktif bir kullanımla, herkesin rahatlıkla inceleyebileceği şekilde store.erciyestto.com'a taşıdı.

Yapılan bu çalışma ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç, Erciyes Üniversitesi'nin birçok sektöre katkı sağlayacak patentlerini ilgilenen herkesin istediği zaman inceleyip, bilgi alabileceği, interaktif bir platforma taşıdıklarını kaydederek; "Ülkelerin ekonomik ve teknolojik olarak kalkınmasında fikri ve sinai mülkiyet hakları en ön sıralarda gelmektedir. Biz de Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak önce şehrimizin ve bölgemizin, ardından da ülkemizin bilgiye dayalı ekonomiye geçme sürecini hızlandırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Üniversitemiz Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biridir. Güçlü alt yapısı, araştırmacı kadrosunun tecrübesi ve bilimsel çalışmaları neticesinde ortaya önemli bir patent portföyü çıkarmıştır. Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi'nin yaptığı çalışmalar sayesinde, Erciyes Üniversitesi olarak Türkiye'de ilk kez üniversite adına olan bir buluşun resmi olarak lisanslanmasını sağladık. Bugüne kadar toplamda üniversitemiz adına olan iki buluşumuzu lisanslayarak, bir buluşumuzun ise devir yolu ile ticarileşmesini gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de Erciyes Üniversitesi'nin pek çok sektöre katkı sağlayacak olan diğer patentlerini ilgilenen herkesin istediği zaman inceleyip, bilgi alabileceği, interaktif bir platforma taşıdık. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile üretilen bilginin sanayiye aktarılması noktasında Erciyes Üniversitesi patent portföyündeki buluşlar ile sektöründe pek çok üreticinin önemli bir rekabet avantajı elde edebileceğini söyleyebilirim. Sektör bazlı olarak on ayrı başlıkta kategorize edilmiş patent portföyümüze store.erciyestto.com'dan ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti Haber
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere...
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Ebru Polat Cem Yılmaz Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Ali Koç Can Bartu Lionel Messi Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Erciyes Üniversitesi Patent Portföyü Bir Tıkla Artık Elinizin Altında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 11:10:47. #1.14#
title