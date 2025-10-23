Haberler

Erciyes Üniversitesi öldürülen kadın kim, Meliha Keskin'i kim, neden öldürdü?

Erciyes Üniversitesi öldürülen kadın kim, Meliha Keskin'i kim, neden öldürdü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümünde öğrenim gören 39 yaşındaki Meliha Keskin, fakülte binasının öğrenci girişinde eski eşi Ferhat K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Peki, Erciyes Üniversitesi öldürülen kadın kim, Meliha Keskin'i kim, neden öldürdü?

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Keskin, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Peki, Erciyes Üniversitesi'nde öldürülen Meliha Keskin kimdir? Ferhat K. neden eski eşini silahlı saldırıyla öldürdü?

ESKİ EŞ SİLAHIYLA YAKALANDI

Meliha Keskin'in yaşamını yitirmesinin ardından, olayın faili olduğu belirlenen eski eşi Ferhat K. otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Ancak yaklaşık 800 metre ileride trafik ekiplerinin dikkati sayesinde durduruldu. Şüpheli, üzerinde bulunan pompalı tüfekle birlikte gözaltına alındı. Keskin'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ VE SON SINIF ÖĞRENCİSİ

Olay yerinde yapılan incelemede, hayatını kaybeden kadının çantası ve ders kitaplarının etrafa saçıldığı görüldü. Edinilen bilgilere göre Meliha Keskin, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümünde son sınıfta öğrenim görüyordu ve üç çocuk annesiydi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşanan olay sonrası Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, fakülteye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Üniversite yönetimi ve emniyet birimleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Foseptik çukuruna düşen iki kişi hayatını kaybetti

Akılalmaz olay! Girdikleri çukurdan çıkamadılar
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Altay'dan Karşıyaka'ya derbi jesti

Merakla beklenen derbi öncesi rakibe büyük jest
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama

8 gündür yaşam savaşı veriyor! Menajerinden yeni açıklama
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Türkiye'de genel af veya infaz indirimi gündemde değildir

Genel af mı geliyor? Erdoğan'ın başdanışmanından iddialara net yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.