Erciyes Üniversitesi öldürülen kadın kim, Meliha Keskin'i kim, neden öldürdü?

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Keskin, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Peki, Erciyes Üniversitesi'nde öldürülen Meliha Keskin kimdir? Ferhat K. neden eski eşini silahlı saldırıyla öldürdü?

ESKİ EŞ SİLAHIYLA YAKALANDI

Meliha Keskin'in yaşamını yitirmesinin ardından, olayın faili olduğu belirlenen eski eşi Ferhat K. otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Ancak yaklaşık 800 metre ileride trafik ekiplerinin dikkati sayesinde durduruldu. Şüpheli, üzerinde bulunan pompalı tüfekle birlikte gözaltına alındı. Keskin'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ VE SON SINIF ÖĞRENCİSİ

Olay yerinde yapılan incelemede, hayatını kaybeden kadının çantası ve ders kitaplarının etrafa saçıldığı görüldü. Edinilen bilgilere göre Meliha Keskin, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümünde son sınıfta öğrenim görüyordu ve üç çocuk annesiydi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşanan olay sonrası Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, fakülteye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Üniversite yönetimi ve emniyet birimleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.