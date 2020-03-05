Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin TÜBİTAK başarısı

05.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:38

Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) çeşitli fakülte ve bölümlerinden 102 proje, TÜBİTAK tarafından, TÜBİTAK 2209 A ve TÜBİTAK 2209 B programları kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, TÜBİTAK lisans destekleri programının amacının üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek olduğunu belirtti.

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak 2013 yılından beri TÜBİTAK lisans destekleri programları ile ilgili öğrencilere bilgi edinmeleri adına düzenli eğitim ve seminer düzenlediklerini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK lisans destekleri 2019 yılı 2209 A ve 2209 B çağrılarına yönelik bilgilendirme yapmak için Erciyes Üniversitesi lisans bölümlerinde bulunan 1311 lisans öğrencisinin yer aldığı toplam 27 etkinlik düzenlemiş olup, 95 üniversite öğrencisinin projesine de birebir danışmanlık yaptık. Yapılan çalışmalar neticesinde de Erciyes Üniversitesi öğrencileri güzel bir başarıya imza atmış oldu. Bu kapsamda 2019 yılında destek almış tüm öğrencilerimizi ve bu tür projelere destek veren danışman akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. 31 Mart 2020 tarihinde son başvurusu olan TÜBİTAK 2209 A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği programına da sayılı günler kaldığını hatırlatmak isterim. TÜBİTAK lisans destekleri 2019 yılı 2209 A ve 2209 B çağrılarına yönelik detaylı bilgi almak ve eğitim talep etmek isteyen öğrencilerimizin her daim Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçebileceklerini belirtmek isterim."

Kaynak: AA