Erciyes Üniversitesi'nin kanatsız melekleri iyilik dağıtmaya devam ediyor

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak koordinatörlüğünde Türkiye genelinde vize projeleri olarak toplamda 116 farklı Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet projesi yaparak büyük bir başarıya imza attılar. Öğrencilerin şimdiki hedeflerinde ise final için 122 farklı proje daha var.

Proje Koordinatörü Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, vize projeleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin öğrencilerin toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı bir ders olduğunu söyledi. Aksoyak, "Bu dersin amacı toplumu gönüllülük kavramı ile tanıştırmak; paylaşma, farklı olanı tanıma-kabul etme, farklılıklara uyum sağlama, problem çözme, üretken olma gibi değerlerin geliştirilmesine olanak tanıyarak, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, Yozlaşma, tembellik, alkol-sigara bağımlılığı gibi etmenlerle ortaya çıkan "Sağlıksız Toplum, Sağlıksız Birey" sarmalına alternatif çözümler üretmek ve uygulamak, Kültürel yozlaşmanın kırılmasını sağlayabilecek yeni dinamik bir gücün oluşmasını sağlayabilmek, Kişisel ve günlük sorunlarıyla uğraşan öğrencileri evrensel toplum değerleriyle buluşturmak, sosyal dayanışmayı desteklemek, yüksek değerlere sahip "dünya insanı" olabilme özelliklerini geliştirmelerine destek olmak. Bizde bu amaçlar doğrultusuna mevcut Pandemi şartlarına dikkat ederek ve gerekli önlemlerimizi alarak elimizden geldikçe çok fazla kişiye ulaşabilmek için Vize projeleri kapsamında 116 farklı proje düzenledik ve sonuçlandırdık. Şimdi Final projeleri olarak 122 farklı projenin de hazırlıklarına başladık. Tamamlanan Projelerde gece gündüz fedakarlık yaparak çalışan Tüm öğrencilerimize ve proje kapsamında bizlere destek olan Tüm gizli kahramanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öğrencilerin yapmış olduğu 116 projeden bazıları ise pandemi, temizlik, maske, sosyal mesafe ile ilgili projeler. Projeler, özel eğitim alan öğrencilerle fiziksel aktivite, ağaç dikimi, şehrin işlek bölgelerinde temizlik bilincinin yerleştirilmesi, okullarda çevre temizliği konusunda etkinlikler, atıkların geri kazanılması ile ilgili çalışmalar, hayvan hakları bilincinin yerleştirilmesi, hayvanlar için barınak hazırlanması ve doğaya yem su bırakılması, oyuncak toplama kampanyası, kıyafet toplama kampanyası, müze ve ören yerlerinde gönüllü çalışma, bağımlılıkla savaş eğitimi, evde yalnız yaşayan yaşlı ve özürlülere yardım, çocuk esirgeme kurumlarında görev almak, ilk yardım, deprem öncesi ve sonrası çalışmalar konusunda eğitimler, kan bağışı ve organ bağışının önemini vurgulayacak sunumlar hazırlamaktan oluşuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı