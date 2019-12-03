Erciyes Üniversitesi'nden rekor promosyon anlaşması

03.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:12

Erciyes Üniversitesi, yaptığı maaş promosyon ihalesinde Halk Bankası ile kişi başı 6 bin 700 TL'ye anlaşma sağladı.



Erciyes Üniversitesi'nin maaş promosyon ihalesi bu gün sonuçlandı. Erciyes Üniversitesi'nin 7 bin 161 personelini ilgilendiren maaş promosyon ihalesini kişi başına 6 bin 700 TL tekli veren Halk Bankası kazandı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mustafa Çalış, "Üniversitemizin 7 161 personeli için maaş promosyon ihalesini gerçekleştirdik. Halkbank ile kişi başı 6 bin 700 TL'ye anlaşmaya varılmıştır. Promosyon ödemeleri 15 Şubat 2020 tarihinde tek seferde yapılacaktır. İhalenin tüm personelimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" mesajı ile anlaşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA