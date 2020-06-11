Erciyes Üniversitesi, buluşlarını lisanslandırdı Erciyes Üniversitesi (ERÜ), bünyelerindeki patentli buluşları lisanslamaya başladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), bünyelerindeki patentli buluşları lisanslamaya başladı.

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, ERÜ'ye ait patentleri kategorize ederek, bilginin sanayiye daha hızlı aktarılması adına interaktif kullanımla herkesin rahatlıkla inceleyebileceği şekilde "store.erciyestto.com"a taşıdı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, ülkelerin ekonomik ve teknolojik olarak kalkınmasında fikri ve sınai mülkiyet haklarının ön sıralarda geldiğini belirtti.

Kendilerinin de Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak önce Kayseri ve bölgenin, ardından da ülkenin bilgiye dayalı ekonomiye geçme sürecini hızlandırmak adına var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Kılıç, "Üniversitemiz Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biridir. Güçlü alt yapısı, araştırmacı kadrosunun tecrübesi ve bilimsel çalışmaları neticesinde ortaya önemli bir patent portföyü çıkarmıştır. Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi'nin yaptığı çalışmalar sayesinde, Erciyes Üniversitesi olarak Türkiye'de ilk kez üniversite adına olan bir buluşun resmi olarak lisanslanmasını sağladık." ifadelerini kulandı.

Bugüne kadar toplamda üniversite adına olan iki buluşu lisansladıklarını, bir buluşun ise devir yolu ile ticarileşmesini gerçekleştirdiklerini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte de Erciyes Üniversitesi'nin pek çok sektöre katkı sağlayacak olan diğer patentlerini ilgilenen herkesin istediği zaman inceleyip, bilgi alabileceği interaktif bir platforma taşıdık. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile üretilen bilginin sanayiye aktarılması noktasında Erciyes Üniversitesi patent portföyündeki buluşlar ile sektöründe pek çok üreticinin önemli bir rekabet avantajı elde edebileceğini söyleyebilirim. Sektör bazlı olarak on ayrı başlıkta kategorize edilmiş patent portföyümüze store.erciyestto.com'dan ulaşabilirsiniz."

Kaynak: AA