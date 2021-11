"Erciyes Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni" yapıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri Turkovac aşısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Aşı Araştırma ve Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir aşının benchten başlayıp faz-2 sonuna kadar aynı üniversitede başarılı bir şekilde tamamlayan ilk örnek olmuştur." dedi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı, Erciyes Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Çalış, 1978 yılında hayırseverlerin yardımı ile temelleri atılan okulun 6 bin yıllık tarihi ile çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış, sanayi, ticaret, sağlık, kültür ve eğitim şehri olan Kayseri'nin en köklü üniversitesi olduğunu söyledi.

Dünya üniversiteleri sıralamasında, Türkiye'de 12'inci, devlet üniversiteleri arasında da 7'inci sırada yer aldıklarını belirten Çalış, bu başarı olarak gözükse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda, dünya sıralamalarında ilk 500 üniversite içerisine girmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Üniversitenin ihtiyaç duyulan hemen her alanda faaliyet gösterdiğini dile getiren Çalış, şunları kaydetti:

"Kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra nitelikli araştırmalar yürütmekte olan üniversitemiz, Kovid-19'a karşı geliştirdiğimiz TURKOVAC aşımızla bizi ayrıca gururlandırmıştır. Aşı Araştırma ve Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir aşının benchten başlayıp faz-2 sonuna kadar aynı üniversitede başarılı bir şekilde tamamlayan ilk örnek olmuştur. Faz-3 çalışmaları devam eden yerli aşımız TURKOVAC, Yükseköğretim Kurulu tarafından Üstün Başarı Ödülleri kapsamında 'Toplumu Hizmet Ödülü'ne layık görülmüş ve ödülümüz bu yıl ki Yükseköğretim Kurulu Akademik Yılı Açılış Programı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Erciyes Üniversitemize tevdi edilmiştir."

Hayata geçirdikleri projelere değinen Çalış, öğrencilere seslenerek, "Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden biri olan Erciyes Üniversitesinde eğitim alıyorsunuz. Üniversite yönetimi olarak eğitim ve araştırma olanaklarınızı en üst düzeye çıkarmaya, her türlü sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerinizde yanınızda olamaya çalışıyoruz. Ülkemizin her alanda gelişimi ve büyük Türkiye hedeflerimize ulaşmamız için siz değerli gençlerimizin yapacağı çalışmalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu unutmayınız." diye konuştu.

