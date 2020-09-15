Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışlarında yol yarışları bölümü, "Grand Prix Central Anatolia" etabının koşulmasıyla tamamlandı.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları
15.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:00

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışlarında yol yarışları bölümü, "Grand Prix Central Anatolia" etabının koşulmasıyla tamamlandı.

Erciyes AŞ yetkilerinden alınan bilgiye göre, Develi-Tomarza arasındaki parkurda kadın bisikletçiler 107 kilometre, erkekler ise 129,5 kilometrelik mesafe katetti.

"Grand Prix Central Anatolia" etabında kadınlarda birinciliği Rusya Milli Takımı'ndan Tamara Dronova, ikinciliği Ukrayna Milli Takımı'ndan Valeria Kononenko, üçüncülüğü ise Rusya Milli Takımı'ndan Elizaveta Oshurkova elde etti.

Erkeklerde Ukrayna Milli Takımı'ndan Mykhaylo Kononenko birinci, aynı ülkeden Vitaliy Buts ikinci, Uruguay Bisiklet Takımı'ndan Fabricio Ferrarı Barcelo üçüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ve diğer yetkililer tarafından ödülleri verildi.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, 17 Eylül'de dağ bisikleti etabıyla devam edecek.

Dağ bisikleti yarışları ise 10 Ekim'de tamamlanacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Erol Mütercimler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Metin Oktay Vedat Muriqi Nihat Özdemir Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kız Bursa Avrupa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 21:13:08. #1.15#
title