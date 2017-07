Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu Başladı

Uluslararası Erciyes Ultra Sky Traıl Dağ Koşusu, Vertical Kilometer (VK) koşusu ile start aldı. Atletler, Erciyes'in volkanik tepelerine meydan okuyarak 3 bin 400 metre irtifadaki finiş noktasına ulaştı. Yarışlarda bedensel engelli bir sporcu da yer aldı.



Kayseri Erciyes A.Ş. ve Middle Earth Travel iş birliği ile bu yıl ikincisi kez organize edilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu VK yarışları Amerika, Almanya, Tayvan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Kazakistan ve Türkiye olmak üzere 7 ülkeden 103 maratoncunum katılımı ile bugün başladı. Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en yüksek dikey koşusu olma özelliği taşıyan Vertical Kilometer (VK) yarışında yarışmacılar 2.250 metre irtifadan başlayıp 4.5 km uzunluğunda ve zorlu kayalıklar üzerinde 1.000 m tırmanma koşusuyla Erciyes'in 3.350 m irtifada finişe ulaştı.



ENGELLİ SPORCUNUN MÜCADELESİ BEĞENİ TOPLADI



Sabah saat 09: 00'da start alan Erciyes maraton koşusunda 3 bin 400 metrede bulunan finiş noktasına ilk gelen Vietnamlı sporcu Wen Hsiao Chiu 1 saat bir dakika ile birinci, Gürkan Mert Mercanoğlu 1 saat 12 dakika ile ikinci, Can Artam ise 1 saat 16 dakikada bitiş çizgisine ulaşarak üçüncü oldu. Yarışmanın en özel katılımcısı ise koltuk değnekleri ile VK'ya iştirak eden bedensel engelli Mustafa Kılıçarslan oldu. Engel tanımadan Erciyes'in zorlu tepelerine meydan okuyan Kılıçarslan 2 saat 45 dakikada finiş yaparak yarışı bitirdi. Doğa ve sporun iç içe olduğu ultra dağ maratonunun ikinci gününde ise 60K Erciyes Ultra Skytrail, 25K Trail Run ve 10K Hacılar- Tekir Kapı koşuları yapılacak.



Erciyes'in Kış ve Yaz sporlarının Merkezi haline geldiğini söyleyen Kayseri Erciyes Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes, kış sezonunda Snowboard Dünya Kupası, Kar Voleybolu Avrupa Kupası gibi birçok farklı organizasyona ev sahipliğinin yanında, yazın da bisiklet yarışları, trekking, ralli, zirve tırmanışlarına kadar birçok organizasyona ev sahipliği yapıyor. Burada hedefimiz Erciyes'in o tarifi imkansız tabiat güzelliklerine bütün insanlığı şahit kılmak ve sporculara profesyonel bir koşu imkanı sağlamak. Dolayısıyla bu yapmış olduğumuz müsabaka da sadece Kayseri ve Türkiye'nin değil, dünyadaki iyi atletlerin katıldığı ve global koşu camiasının ilgisini çeken bir yarış oluyor. Erciyes Ultra Sky yarışı Organizasyon ile tüm dünyaya profesyonel ve amatörler için Erciyes'in güzel emsalsiz bir koşu ortamı sunduğunu da ispat etmiş olacağız." dedi.



