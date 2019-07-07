Erciyes Ultra Dağ Maratonu Sona Erdi

4.Uluslararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu tamamlandı. 10 ülkeden yaklaşık 200 atlet 2 gün boyunca Erciyes'in volkanik tepelerine meydan okudu. Dağların Arslanı lakaplı milli atlet Ahmet Arslan hem Vertical Km hem de 25 kilometrelik parkurda kendi rekorunu kırdı.

Bu yıl 4'üncüsü gerçekleşen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu tüm dünyadan koşu camiasının gözlerini Erciyes'e çevirdi. Ülkemizin en önemli koşularından biri haline gelen Erciyes Ultra Maraton'a Türkiye başta olmak üzere Amerika, Fransa, Almanya, İspanya, Rusya, Polonya, Güney Afrika gibi 10'dan fazla yabancı ülkeden 200'den fazla katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Middle Earth Travel iş birliği ile düzenlenen maratonun ilk günü Vertical Kilometer (VK) koşusu ile tamamlandı. Bu etapta erkeklerde Dağların Arslanı lakaplı milli atlet Ahmet Arslan 48 dakika 6 saniye ile kendi rekorunu kırarak yine birinci olurken, ikinci Hakan Akalp, üçüncülüğü ise ise Aykut Kırsay elde etti. Kadınlarda ise Itır Uz birinci Seda Nur Çelik ikinci, Kayseri Erciyes AŞ Kış ve Doğa Sporları Kulübü sporcumuz Aydan Nur Karakulak da üçüncü geldi.

64 kilometre koşusu erkekler genel klasmanda birinci Samet Konu, ikinci Cevdet Alyılmaz, üçüncü ise Mehmet Zahir Kül oldu. Kadınlarda, Eda Kınac birinci, Rusya'dan Inna Tokmakova ikinci, Esin Çavga da üçüncülüğü kazandı. Erciyes'in zirvesini 360 derece koşan yarışmacılar hem Erciyes'in engebelerine hem de uzun mesafeye karşı direnç gösterdiler.

Sarıgöl'den başlayan ve Tekir Kapı bölgesinde tamamlanan 25K koşusunda erkeklerde geçtiğimiz yıl 2 saat 13 dakika ile rekor kıran Ahmet Arslan bu parkuru 2 saat 12 dakika ile egale ederek birinci, Orhan Kutlu ikinci, Özgür Özdağan üçüncü olurken kadınlarda birinci Itır Uz, ikinci Yeliz Çelik, üçüncü ise Meltem demir oldu.

Hacılar Kapı'dan Tekir Kapı'ya kadar süren 12 kilometre koşusu genel klasmanda erkeklerde birinci Aykut Kırsay, ikinci Metin Keleş, üçüncü ise Cahit Yılmaztürk oldu. Bu klasmanda kadınlarda Burçin Atlı birinci, Özgül Küçük ikinci, Simone Wright üçüncülüğü elde etti.

Bu yıl organizasyon kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş iş birliği ile ilk kez Erciyes Çocuk Maratonu da düzenlendi. 7-8, 9-10, ve 11-12 yaş olmak üzere üç farklı kategoride yapılan yarışlarda derece elde eden çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Organizasyon hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes AŞ Ynt. Krl. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı," Şehrimizde yine bir uluslararası müsabakayı başarıyla tamamlamış olmanın sevincini yaşıyoruz. Erciyes'teki bu yarışmamız dağ koşularının dünyadaki yönetici kurumu olan Uluslararası Patika Koşuları Birliği tarafından tanınan ve katılımcılarına puan getiren bir maraton olduğu koşu camiasının dikkatini çekiyor. Geleneksel hale gelen ve her yıl kitlesi artan dağ koşumuzda birçok ülkeden profesyonel atlet dağımızın emsalsiz tabiatı ve parkurlarında mücadele ederek global yarışlara katılacak puanları hanesine yazdırdı. Derece elde eden etmeyen tüm sporcuları tebrik ediyorum. Ümit ediyoruz ki Erciyes'imiz çok farklı spor dalında yapılan faaliyetlerle dünya çapında marka haline gelmeye devam edecek, sporcular Erciyes Dağı'nın eşsiz güzelliğinden ve alt yapısından istifade edecek" - KAYSERİ

Kaynak: İHA