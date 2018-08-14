Erciyes, Ukrayna'da Tanıtılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla global çapta bir kış turizm merkezi olan Erciyes, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şehrimizde ağırladığımız Ukraynalı Tur Operatörlerinin hazırladığı Kayseri ve Erciyes belgeseli Ukrayna TV'lerinde yayınlanmaya başladı.

Yapılan çalışmalar neticesinde geçtiğimiz kış sezonunda Moskova-Kayseri arasında başlayan charter seferleri gibi Kiev-Kayseri arasında da direkt seferler başlatma hedefine yönelik çalışmalar son aşamasına geldi. Bu seferlerle Ukrayna'dan da her hafta bir turist kafilesinin kayak turizmi için Erciyes'e gelmesi planlanıyor.

Erciyes'in uluslararası pazarda tanınmaya başladığını kaydeden Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Master Planı olgunlaştıkça bizim de uluslararası pazarlama faaliyetlerimiz hız kazanıyor. Yurtdışındaki önemli fuarlara katılıyor, yabancı operatörlere sunumlar yapıyor ve yurtdışından turizm operatörlerini ve yabancı gazetecileri Erciyes'te misafir etmeye devam ediyoruz. Temmuz ayında THY ve Turob işbirliğiyle Erciyes'te misafir ettiğimiz 15 turizm operatörü ve medya mensubundan oluşan Ukrayna ekibi burada incelemelerde bulundu, çekimler gerçekleştirdi ve ülkelerinde tanıtıma başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mustafa Çelik'in de Kayseri'yi anlattığı röportajının bulunduğu film Ukrayna görsel basınında önemli bir yer buldu" dedi.

Erciyes projesinden önce Kayseri'nin uluslararası basında yer aldığı çok nadir vuku bulurken günümüzde hemen her hafta ya Rusya'da, ya Ukrayna'da, ya Avrupa'da, ya da Arap camiasında Erciyes ve Kayseri'den bahseden bir habere rastlandığına değinen Cıngı, "Bu da tabi ki sadece bir turizm şehri olarak Kayseri'nin tanınırlığını artırmakla kalmıyor aynı zamanda şehrimizin global marka haline gelmesini tetikliyor dolayısıyla da ticari faaliyetler açısından ürünlerimizin marka değerini büyüyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ