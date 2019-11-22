Erciyes Teknopark, Türkiye'deki 85 Teknopark Arasında 7.Sırada Yer Aldı

22.11.2019 09:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:41

Erciyes Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, bu yıl yedincisi düzenlenen 2018 genel sıralamada 85 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında 7.olarak önemli bir başarıya imza attı.



Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen projelerin sonunda ortaya konan yeni teknoloji ve çıktıların kamuoyuyla paylaşılması ve başarılı merkezlere ödül verilmesi amacıyla 7'nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ödül törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Bakan Yardımcıları Mehmet Fatih Kacır, Çetin Ali Dönmez, Hasan Büyükdede, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, Erciyes Teknopark genel sıralamada Tüm Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında 7.sırada yer aldı. 2018 Yılı Performans Endeksinde 85 teknopark arasında 7'nci sırada yer alan Erciyes Teknopark'ın başarısı ile ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi: "Erciyes Teknopark Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonucunda, son beş yıldır tüm teknoparklar sıralamasında ilk 10'da yer alarak başarısının tesadüfi olmadığını kanıtlamış durumdadır. Teknolojisini kendisi geliştiren bir ülke olabilmek için ekosistemin değerli aktörleri gibi Erciyes Teknopark olarak biz de çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bilimsel bilgiyi ticarileştirip katma değerli ürün ve teknolojilere dönüştürmek adına Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark birlikte önemli projeleri hayata geçirmektedir. Bünyesinde 230 teknoloji tabanlı Ar-Ge firması faaliyet gösteren Erciyes Teknopark'ta, 1.100'den fazla nitelikli personel çalışmakta ve 361 kadar Ar-Ge projesi aktif olarak yürütülmektedir. Kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 1.272 Ar-Ge Projesi ve 700 milyon TL'yi aşan Ar-Ge cirosuna ulaşan Erciyes Teknopark, büyüyen Türkiye'nin teknoloji üssü olma yönünde emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA