Erciyes Teknopark, Tübitak Lisans Destekleri Hakkında Öğrencileri Bilgilendirdi

Üniversite öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek için TÜBİTAK 2209 A ve TÜBİTAK 2209 B lisans destekleri programları uygulanmaktadır.

TÜBİTAK tarafından üniversite öğrencilerinin proje kültürü kazanması adına verilen lisans destekleri ile ilgili Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen bilgilendirme seminerleri hakkında bilgi veren Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi: "TÜBİTAK, lisans öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin projeler yoluyla araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla lisans destek programları yürütmektedir. Öğrencileri araştırmaya yöneltmek için lisans dönemindeki proje giderlerinin karşılanması adına bu destek kapsamı oldukça önemlidir. Erciyes Teknopark olarak biz de TÜBİTAK lisans destekleri programlarıyla ilgili öğrencilere bilgi edinmeleri adına her yıl düzenli olarak eğitim ve seminerler düzenliyoruz. Düzenlediğimiz eğitim seminerlerinde lisans öğrencilerine proje desteğine yönelik genel amaçlar, kimlerin başvurabileceği, proje hazırlama aşamaları, proje kültürü, proje yazımı, proje başvuru süreci ve proje örnekleri gibi alt başlıklar hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz.

2018 yılı 1.Dönem 2209 A ve 2209 B çağrılarına yönelik olarak TÜBİTAK lisans destekleri programı ile ilgili detaylı bilgilendirme yapmak adına Erciyes Üniversitesi lisans bölümlerinde bulunan 1120 lisans öğrencisinin yer aldığı toplam 19 etkinlik düzenlemiş olup bu tarihe kadar 80 üniversite öğrencisinin projesine birebir danışmanlık yaptık.

Lisans öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin proje kabiliyetlerini artırmak adına, 2018 yılında da TÜBİTAK desteklerinden daha fazla yararlanabilmeleri için Erciyes Teknopark olarak bilgilendirme seminerlerimizin ve birebir danışmanlık hizmetimizin devam edeceğini belirtmek isterim." - KAYSERİ