Erciyes Teknopark'tan KOBİ'lere ücretsiz nitelikli mentorluk hizmeti
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Erciyes Teknopark'tan KOBİ'lere ücretsiz nitelikli mentorluk hizmeti

Erciyes Teknopark "Mentor Arayüzü Programı" kapsamında KOBİ'lere 18 ay boyunca ücretsiz mentorluk hizmeti verebilecek.

Erciyes Teknopark'tan KOBİ'lere ücretsiz nitelikli mentorluk hizmeti
15.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:43

Erciyes Teknopark "Mentor Arayüzü Programı" kapsamında KOBİ'lere 18 ay boyunca ücretsiz mentorluk hizmeti verebilecek.

Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, KOBİ'lerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk mekanizmaları oluşturulmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amacı ile açılan TÜBİTAK 1601 BiGG+ Mentor Arayüzü Çağrısı sonucunda, Erciyes Teknopark'ın proje önerisi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan 11 proje arasında yer aldı.

Bu kapsamda Erciyes Teknopark "Mentor Arayüzü Programı" kapsamında KOBİ'lere 18 ay boyunca ücretsiz mentorluk hizmeti sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, TÜBİTAK'ın KOBİ'lerin uygun mentorlar ile eşleştirilmesi ve sürecin yönetilmesi yetkisini sadece 11 uygulayıcı kuruluşa verdiğini, Erciyes Teknopark'ın da bu 11 kuruluş arasında yer alma başarısı gösterdiğini belirtti.

Kılıç, program kapsamında Kayseri ve çevresinde faaliyet gösteren KOBİ'lere alanlarında uzman kişilerin deneyimlerini aktaracağını kaydetti.

Kaynak: AA

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