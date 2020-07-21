Erciyes Teknopark'ta, sigara içmeyen personele yıllık 2 gün ilave izin hakkı ERCİYES Teknopark, tütün kontrolü strateji belgesi ve eylem planı çerçevesinde sigaranın bırakılmasını teşvik etmek adına sigara kullanmayan yönetim ofisi personeline, 2 gün izin hakkı tanıdı.

ERCİYES Teknopark, tütün kontrolü strateji belgesi ve eylem planı çerçevesinde sigaranın bırakılmasını teşvik etmek adına sigara kullanmayan yönetim ofisi personeline, 2 gün izin hakkı tanıdı.

Erciyes Teknopark, sigaranın bırakılmasını teşvik etmek adına yönetim ofisi personelinin yıllık minimum izin sürelerine ilave 2 gün izin hakkı tanıdı. Uygulanan teşvikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kılıç, "Tütün ürünleri, dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın bağımlılık yapıcı maddelerdir. Hem birey hem de toplum sağlığını bu kadar etkileyen tütün ürünlerinin zararlarından korunmak adına her birimize ayrı sorumluluk düşmektedir. Erciyes Teknopark Yönetim Kurulunca tütüne karşı mücadele eylem planı çerçevesinde belirtilen caydırıcı önlemlere uygun olarak, sigarayı bırakmanın teşvik edilmesi amacıyla sigara kullanmayan Erciyes Teknopark A.Ş yönetim ofisi personeline, 2020 yılında hak edilmiş veya hak edilecek olan izinlerden başlayacak şekilde, 4857 sayılı iş kanununda belirtilen yıllık minimum izin sürelerine ilave 2 gün izin hakkı tanınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Karar gereğince 2020 yılından başlayacak şekilde sigara içmemeye özendirmek ve sigarayı bırakmaya teşvik amaçlı olarak her yıl 2 gün ilave izin hakkı tanınmıştır" diye konuştu.

Kaynak: DHA