Erciyes Teknopark'ta Horizon 2020 Programı ERC Bilgi Günü etkinliği düzenlendi Erciyes Üniversitesi Teknopark'ta European Research Council (ERC) Bilgi Günü etkinliği düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi Teknopark'ta European Research Council (ERC) Bilgi Günü etkinliği düzenlendi.

Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, ERC'nin özgün ve yenilikçi bilimsel araştırmalara destek sağladığını belirtti.

Avrupa'nın bilimsel alanda en prestijli kurumunun ERC olduğunu aktaran Kılıç, "ERC fonları, AB tarafından sağlanan diğer fonlardan farklı olarak bir araştırma grubuna değil, ortaksız olarak tek bir araştırmacıya verilir. Avrupa Araştırma Konseyi öncül araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek olan bilim insanlarını sadece bilimsel mükemmeliyet kriterine göre değerlendirerek fonlamaktadır." ifadelerini kullandı.

ERC tarafından kararların ERC Bilim Konseyi'nde bulunan bilim insanları tarafından alındığını vurgulayan Kılıç, değerlendirmelerin de yine alanında söz sahibi bilim insanları tarafından yapıldığının altını çizdi.

Kılıç, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığında son yıllarda ERC ile desteklenen proje sayısını artırabilmek adına önemli çalışmalar yapıldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA