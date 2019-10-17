Erciyes Teknopark, İpek Yolu Yüksek Teknoloji Parkları Birliği'nde

17.10.2019 14:30

Erciyes Teknopark, İpek Yolu Yüksek Teknoloji Parkları Birliği'ne Türkiye'den katılım gösteren ilk üye olarak önemli bir başarıya imza attı.

Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde yoğun rekabetin yaşandığı global pazarlarda başarılı olabilmek için rekabet ortamının iyi tanınması ve doğru adımların atılması gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda pek çok çalışmalar yaptıklarını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"İpek Yolu Yüksek Bilim ve Teknoloji Parkları Birliği'ne Türkiye'den ilk kez Erciyes Teknopark katıldı. Geçen yıl eylül ayında görüşmelere başladığımız birlik ile şubat ayında tüm prosedürleri tamamladık. İpek Yolu Yüksek Teknoloji Parkları Birliği'nin Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen olağan yıllık toplantısında da birliğe Türkiye'den ilk katılan üye olarak belgemizi aldık. Çin Halk Cumhuriyeti'nden, Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan ve Rusya'dan üyeler, devlet yetkilileri ve iş dünyasından temsilcilerin yer aldığı toplantıda, önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Bölgemizdeki firmaların uluslararası pazara açılmaları adına oldukça kritik olan bu üyeliğin gelecek dönemde önemli başarılara imza atacağına inancımız tamdır."

Kaynak: AA