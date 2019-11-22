Erciyes Teknopark 85 teknoloji geliştirme bölgesi arasında 7'nci oldu

22.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:28

Erciyes Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, bu yıl yedincisi düzenlenen 2018 genel sıralamada 85 teknoloji geliştirme bölgesi arasında 7. oldu.

Teknoparktan yapılan yazılı açıklamaya göre, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen projelerin sonunda ortaya konan yeni teknoloji ve çıktıların kamuoyuyla paylaşılması ve başarılı merkezlere ödül verilmesi amacıyla 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, Erciyes Teknopark genel sıralamada tüm teknoloji geliştirme bölgeleri arasında 7'nci sırada yer aldı.

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonucunda, son beş yıldır tüm teknoparklar sıralamasında ilk 10'da yer alarak başarısının tesadüfi olmadığını kanıtlamış durumdadır. Teknolojisini kendisi geliştiren bir ülke olabilmek için ekosistemin değerli aktörleri gibi Erciyes Teknopark olarak biz de çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bilimsel bilgiyi ticarileştirip katma değerli ürün ve teknolojilere dönüştürmek adına Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark birlikte önemli projeleri hayata geçirmektedir. Bünyesinde 230 teknoloji tabanlı Ar-Ge firması faaliyet gösteren Erciyes Teknopark'ta, bin 100'den fazla nitelikli personel çalışmakta ve 361 Ar-Ge projesi aktif olarak yürütülmektedir. Kurulduğu günden bugüne toplam bin 272 Ar-Ge projesi ve 700 milyon lirayı aşan Ar-Ge cirosuna ulaşan Erciyes Teknopark, büyüyen Türkiye'nin teknoloji üssü olma yönünde emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir."

Kaynak: AA