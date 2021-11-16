Erciyes Teknopark, 2020 performans endeksi sıralamasında 7'inci oldu

Erciyes Teknopark'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, 2020 genel sıralamasında 89 teknoloji geliştirme bölgesi arasında 7'inci olduğu bildirildi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yaptığı yazılı açıklamada, Erciyes Teknopark'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarında, son 6 yıldır tüm teknoparklar sıralamasında ilk 10'da yer alarak başarısının sürekliliğini kanıtladığını belirtti.

Teknolojisini kendisi geliştiren bir ülke olabilmek için Erciyes Teknopark'ı her geçen gün daha ileriye taşımaya çalıştıklarını aktaran Çalış, şunları kaydetti:

"Bilimsel bilgiyi ticarileştirip katma değerli ürün ve teknolojilere dönüştürmek adına Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark birlikte önemli projeleri hayata geçirmektedir. Bünyesinde 260'dan fazla teknoloji tabanlı Ar-Ge firması faaliyet gösteren Erciyes Teknopark'ta, bin 400'den fazla nitelikli personel çalışmakta ve 362 Ar-Ge projesi aktif olarak yürütülmektedir. Kurulduğu günden bugüne kadar toplamda bin 613 Ar-Ge Projesi ve 1 milyar lirayı aşan Ar-Ge cirosuna ulaşan Erciyes Teknopark, büyüyen Türkiye'nin teknoloji üssü olma yönünde emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Ekosistemin gelişimine verdiğimiz desteklerin çıktılarını görmeye başladığımız ve yerli teknoloji geliştirmenin önemini anladığımız bu günlerde, Erciyes Üniversitesi olarak bugüne kadar Erciyes Teknopark ile beraber yürüttüğümüz ve desteklediğimiz çalışmaların sayısını artırarak milli ekonomiye daha çok katkı vermeye devam edeceğiz."

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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