Erciyes'teki pistlerde kar kalınlığı 230 santimetre ölçüldü - Haberler

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Erciyes'teki pistlerde kar kalınlığı 230 santimetre ölçüldü

AA - Murat Asil - Güncel
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Erciyes'teki pistlerde kar kalınlığı 230 santimetre ölçüldü

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde kar kalınlığı 230 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde kar kalınlığı 230 santimetreye ulaştı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, geceden beri aralıklarla devam eden yağış sonrası zirveye yakın kesimlerde 3 metreyi aşan kar kalınlığı, pistlerin bulunduğu alanlarda 230 santimetre ölçüldü.

Yaklaşık 40 santimetre kar düşen Erciyes'te yağış devam ediyor.

Sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye düştüğü merkeze gelen kayakseverler, 34 farklı noktada toplam 102 kilometre uzunluğundaki pistlerden sorunsuz faydalanabiliyor.

Erciyes'teki pistlerde kar kalınlığı 230 santimetre ölçüldü

Erciyes'teki pistlerde kar kalınlığı 230 santimetre ölçüldü

AA / Murat Asil - Güncel

Türkiye, Erciyes, kar, Güncel, Haberler

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