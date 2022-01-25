Erciyes'teki pistlerde kar kalınlığı 150 santimetre ölçüldü - Haberler
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Erciyes'teki pistlerde kar kalınlığı 150 santimetre ölçüldü

Erciyes'teki pistlerde kar kalınlığı 150 santimetre ölçüldü
AA / Murat Asil - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde kar kalınlığı 150 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde kar kalınlığı 150 santimetreye ulaştı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, geceden bu yana aralıklarla devam eden yağış sonrası zirveye yakın kesimlerde 2 metreyi aşan kar kalınlığı, pistlerin bulunduğu alanlarda 150 santimetre ölçüldü.

Sıcaklığın sıfırın altında 12 dereceye düştüğü merkeze gelen kayakseverler, 34 farklı noktada toplam 102 kilometre uzunluğundaki pistlerden sorunsuz faydalanabiliyor.

Erciyes'teki pistlerde kar kalınlığı 150 santimetre ölçüldü

Erciyes'teki pistlerde kar kalınlığı 150 santimetre ölçüldü

Erciyes'teki pistlerde kar kalınlığı 150 santimetre ölçüldü

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

Türkiye, Erciyes, kar, Kültür Sanat, Haber

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