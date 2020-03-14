Erciyes'teki mekanik tesisler dezenfekte edildi
Erciyes'teki mekanik tesisler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlandı.
14.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:06
Erciyes'teki mekanik tesisler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlandı.
Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te, Kovid-19'u önleme tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.
Erciyes AŞ yetkilileri, tatilcilerin kullandığı başta gondol ve teleferik olmak üzere mekanik tesisleri ilaçla dezenfekte etti.
Kaynak: AA