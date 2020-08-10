Erciyes'te zirve tırmanışında rahatsızlanan dağcıyı JAK kurtardı
KAYSERİ'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirirken rahatsızlanarak mahsur kalan dağcı A.S.G, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.
10.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:41
KAYSERİ'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirirken rahatsızlanarak mahsur kalan dağcı A.S.G, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Erciyes Dağı'nda zirve tırmanışı yapan A.S.G, tırmanış sırasında yüksek irtifa sebebiyle rahatsızlanarak yürüyemeyince durumu JAK'a bildirdi. Bölgeye giden ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu A.S.G'ye ulaştı. Zirveden indirilen dağcı, 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A.S.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA