Erciyes'te zirve tırmanışında mahsur kalan dağcıyı JAK kurtardı
Kayseri'de Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaparken mahsur kalan dağcıyı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri kurtardı.
06.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:23
Kayseri'de Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaparken mahsur kalan dağcıyı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri kurtardı.
Jandarmadan alınan bilgiye göre, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan A.T, iniş esnasında Çobanini mevkisinde düşerek mahsur kaldı.
A.T, JAK timi tarafından Şeytan Vadisi girişinde bulundu.
Kurtarılan A.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA