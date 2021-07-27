Büyükşehir ile Erciyes'te Zirve Heyecanı Başlıyor

Türkiye'de ilk kez Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A. Ş. tarafından başlatılan zirve tırmanışları, bu yaz da 7-8 Ağustos günleri itibariyle Erciyes Dağı'nda gerçekleşecek.

Türkiye'de ilk kez Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A. Ş. tarafından başlatılan zirve tırmanışları, bu yaz da 7-8 Ağustos günleri itibariyle Erciyes Dağı'nda gerçekleşecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bulutları delen ve 3 bin 917 metreye ulaşan zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ile şehrin sembolü olan Erciyes Dağı'nda kayakseverlere kışın kayak keyfi yaptırırken, doğaseverlere de yazın zirve tırmanışı heyecanı yaşatıyor.

Büyükşehir Belediyesi Erciyes A. Ş. tarafından zirve tırmanışları bu yaz 7-8 Ağustos günü itibariyle başlıyor. Erciyes A. Ş. 'nin profesyonel dağ rehberleri eşliğinde sürdürülecek olan zirve tırmanışlarında, doğaseverlere zirvede unutulmaz anlar yaşatılıyor.

Ağustos ayının ilk Cumartesi-Pazar günlerine denk gelen 7-8 Ağustos'ta başlayacak olan zirve tırmanışında dağcılar her Cumartesi günü Tekir bölgesinde toplanıyor. Daha sonra 2 bin 800 metredeki Dağ Evi'nde keyifli bir gece geçiriyor.

Sabahın çok erken saatlerinde tırmanışa geçen katılımcılar güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvelerinde seyrederek manzaranın keyfini çıkarıyor. Katılımcılar, yaklaşık 9 saatlik bir yürüyüşten sonra 3 bin 917 Erciyes'in zirvesine tırmanmış oluyorlar. Zirvede 1 saat zaman geçiren dağcılar, fotoğraf çekimi yaptıktan ve zirve defterini imzaladıktan sonra Pazar günü öğle saatlerinde Tekir Yaylası'na yeniden iniyorlar.

Detaylı bilgi ve zirve tırmanışları programına katılmak isteyen doğaseverler 0352 342 3917 ya da 0538 651 00 04 numaralı telefonları arayarak rezervasyon yapabilecek.

Zirve tırmanışı için katılımcıların, uyku tulumu ya da battaniye, yürüyüşe uygun ve dayanıklı spor ayakkabı, küçük sırt çantası, mont, polar, gözlük, şapka, sağlık raporu getirilmesi gerekiyor.

Erciyes A. Ş. tarafından yıllardır başarıyla sürdürülen zirve tırmanışları yaz sezonu boyunca her hafta sonu devam edecek.

Kaynak: Habermetre