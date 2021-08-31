Erciyes'te Zehra rüzgarı
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Erciyes'te Zehra rüzgarı

Erciyes'te Zehra rüzgarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda bu yıl 4.'sü düzenlenen Erciyes Motofest'te vatandaşlar Zehra konseri ile coştu.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda bu yıl 4.'sü düzenlenen Erciyes Motofest'te vatandaşlar Zehra konseri ile coştu.

Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımında bulunan Tekir Bölgesi'ndeki çadır kamp alanında devam eden festival 5. gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinden festivale katılan motorcular, gün içerisinde çeşitli aktivitelerle eğlenme imkanı buldu. Gündüz akrobasi gösterileri, yarışmalar ve çeşitli oyunların olduğu festival, akşamları ise konserle devam ediyor. Konser etkinlikleri kapsamında sevilen sanatçı Zehra da sevenleriyle buluştu. Vatandaşlar; Zehra'nın seslendirdiği şarkılarla gönüllerince eğlenerek güzel bir gece geçirdi. - KAYSERİ

Erciyes'te Zehra rüzgarı
Erciyes'te Zehra rüzgarı
Erciyes'te Zehra rüzgarı
Erciyes'te Zehra rüzgarı
Erciyes'te Zehra rüzgarı
Erciyes'te Zehra rüzgarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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