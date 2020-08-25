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Erciyes'te Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hizmete girdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Master Planı çerçevesinde inşa edilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Erciyes Cup Futbol Turnuvası ile hizmete girdi.

Erciyes'te Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hizmete girdi
25.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:12

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Master Planı çerçevesinde inşa edilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Erciyes Cup Futbol Turnuvası ile hizmete girdi.

Erciyes'in 12 ay aktif bir şekilde değerlendirilebilmesine yönelik projelendirilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bünyesindeki 2 futbol sahası, Kayserispor, Konyaspor, Eskişehirspor ve Adana Demirspor 19 yaş altı takımlarının katıldığı futbol turnuvasıyla hizmet vermeye başladı.

Müsabaka öncesi gazetecilere açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'i cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştıklarını söyledi.

Kayseri'nin spor merkezi olma yolunda ilerlediğini, Erciyes'in de dünyaca tanınan ve tercih edilen bir yer haline geleceğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu bölgede bitirdiğimiz iki yeşil sahamız var. Soyunma odaları, fitness merkezi var. İhalesine çıktığımız aynı standartlarda sahamızın yapılacağını da buradan müjdelemek istiyorum. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de gayretleriyle, 2 bin 200 metre daha inilerek sıcak su bulunması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Veriler Erciyes'te sıcak suyun çıkacağını gösteriyor. Ayrıca şu an itibarıyla 4 otelin yapım çalışmalarının başladığını ve bazılarının temellerinin atıldığını söylemekten keyif aldığımı belirtmek istiyorum. Erciyes'in yüksek irtifa kamp merkezi olarak anılmasını, yurt dışına giden dövizlerimizin de ülkemizde kalmasını sağlama amacındayız. Ayrıca yurt dışından takımların da ülkemize gelmesini amaçlıyoruz."

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin hem ulusal hem de uluslararası takımlara imkan sağlayacağını anlatan Büyükkılıç, yapılan araştırmalarda daha uygun görülmesi nedeniyle sahaları bin 800 metre seviyesinde rakıma yaptıklarını dile getirdi.

Erciyes'in her tarafının ayrı bir değer olduğunu söyleyen Büyükkılıç, bu bölgeyi herkesin sıraya girdiği ve kamp yapmak istediği bir konuma getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç ve Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın vuruşuyla Konyaspor ile Eskişehirspor 19 yaş altı takımları arasındaki maç başladı.

Turnuva, 27 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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