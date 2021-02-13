Erciyes'te yerli ve yabancı ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne charter seferleriyle gelen yabancı turistler ile yerli ziyaretçiler, pistleri doldurdu.

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne charter seferleriyle gelen yabancı turistler ile yerli ziyaretçiler, pistleri doldurdu.

Charter seferleriyle Ukrayna, Rusya, Polonya gibi ülkelerden Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat ve konaklama izin belgesi alan yerli ziyaretçiler, Erciyes'te kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Dağ otellerinde doluluk yüzde 100'e ulaştı.

Tesislerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin