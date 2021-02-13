Erciyes'te yerli ve yabancı ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erciyes'te yerli ve yabancı ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu

13.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:00
Erciyes'te yerli ve yabancı ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne charter seferleriyle gelen yabancı turistler ile yerli ziyaretçiler, pistleri doldurdu.

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne charter seferleriyle gelen yabancı turistler ile yerli ziyaretçiler, pistleri doldurdu.

Charter seferleriyle Ukrayna, Rusya, Polonya gibi ülkelerden Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat ve konaklama izin belgesi alan yerli ziyaretçiler, Erciyes'te kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Dağ otellerinde doluluk yüzde 100'e ulaştı.

Tesislerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burcu Biricik Erol Büyükburç Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Arda Turan İsmail Kartal Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kar Masaj Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erciyes'te yerli ve yabancı ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 13:02:27. #1.15#
title