Erciyes'te yeni yıl öncesi meşaleli gece kayağı - Haberler
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Erciyes'te yeni yıl öncesi meşaleli gece kayağı

Erciyes'te yeni yıl öncesi meşaleli gece kayağı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı.

TÜRKİYE'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı.

Yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turistler Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih etti. Yeni yılı kutlayan turistler, Erciyes'te meşalelerle gece kayağı yaptı. Kayakçılar bölgede renkli görüntüler oluşturdu. Soğuk havada variller içinde yakılan ateşle ısınan kayakseverler DJ eşliğinde çalan müzikle eğlendi. Yerel sanatçılar da Erciyes'te ziyaretçilere konser verdi.


Erciyes'te yeni yıl öncesi meşaleli gece kayağı

Erciyes'te yeni yıl öncesi meşaleli gece kayağı

Erciyes'te yeni yıl öncesi meşaleli gece kayağı

Erciyes'te yeni yıl öncesi meşaleli gece kayağı

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Son Dakika Haberleri

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