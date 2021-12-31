Erciyes'te yeni yıl öncesi meşaleli gece kayağı

TÜRKİYE'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı.

Yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turistler Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih etti. Yeni yılı kutlayan turistler, Erciyes'te meşalelerle gece kayağı yaptı. Kayakçılar bölgede renkli görüntüler oluşturdu. Soğuk havada variller içinde yakılan ateşle ısınan kayakseverler DJ eşliğinde çalan müzikle eğlendi. Yerel sanatçılar da Erciyes'te ziyaretçilere konser verdi.