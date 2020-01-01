Erciyes'te yeni yıl kutlamaları
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Erciyes'te yeni yıl kutlamaları

Yerli ve yabancı çok sayıda turist, 2020 yılına Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te "merhaba" dedi.

01.01.2020 01:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:57
Erciyes'te yeni yıl kutlamaları

Yerli ve yabancı çok sayıda , 2020 yılına 'nin önemli kış turizmi merkezlerinden 'te "merhaba" dedi.

Turistler, kayak merkezindeki oteller ve eğlence merkezlerindeki geceye özel düzenlenen etkinliklere katıldı. Yeni yıla girilmesiyle birlikte gerçekleştirilen havai fişek gösterisi güzel görüntü oluşturdu.

Otellerin etrafına yapılan ışıklandırmalar ve süsler rengarenk görseller oluştururken, bazı ziyaretçiler eğlence mekanlarının dışında yakılan ateş etrafında yeni yılı karşıladı.

Kaynak: AA
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