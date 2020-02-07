Erciyes'te tipi etkili oluyor

07.02.2020 21:57 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:57

Erciyes Dağı'nda etkisini gösteren tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.



Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yağan karla beraber tipi etkili oldu. Aniden bastıran tipi nedeniyle Erciyes'e çıkan ve inen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Karla mücadele ekipleri de, kapanan yolları açmak için çalıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA