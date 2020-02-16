Erciyes'te sucuk ekmek yeme yarışması düzenlendi

16.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:00

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, "Erciyes'te sucukla patla" sloganıyla düzenlenen sucuk ekmek yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.



Kayseri Ticaret Borsası tarafından desteklenen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından Tekir Kapı'da düzenlenen organizasyonda, yarışmacılara aşçılar tarafından mangalda pişirilen sucuklar ile çay ve su dağıtıldı.

Organizasyon komitesi tarafından kurayla belirlenerek yarışmaya hak kazanan 12 kişinin farklı kostümler giyerek mücadele ettiği yarışmada, 15 dakikada 9,5 sucuk ekmek yiyen Selçuk Derin birinciliği kazandı. Yarışmada Murat Anlı ikinci, İbrahim Budak üçüncü oldu.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, Erciyes Kayak Merkezi'nde sadece kış sporu yapmadıklarını, aynı zamanda halkın ilgisini çekecek, sosyal ve kültürel farklılık oluşturacak etkinlikler organize ettiklerini söyledi.

Dereceye girenleri tebrik eden Büyükkılıç, "Kayseri denilince akla, sucuk, pastırma ve mantı gelir. Kayağın merkezi, kültür turizminin merkezi gelir. Bu anlayış içerisinde binlerce insan buraya toplanmış. Bu tür etkinlikler zaman zaman düzenlenecek. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışmada birinciliği elde eden Selçuk Derin ise çok yediğini, kendisini hastanelik olacak gibi hissettiğini ifade etti.

Birinci olmaktan mutlu olduğunu aktaran Derin, ayrıca çok yemekten midesinin ağrıdığını, çenesinin uyuştuğunu dile getirdi.

Yarışma sonunda dereceye girenlere para ödülü verildi.

Kaynak: AA