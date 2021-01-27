Erciyes'te sömestir tatili yoğunluğu
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Erciyes'te sömestir tatili yoğunluğu

27.01.2021 10:50 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:57
Erciyes'te sömestir tatili yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde dolup, taştı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde dolup, taştı. 

Yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler ve ögrenciler, kış turizm merkezi Erciyes'e akın etti. 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşandı. 1500 yatak kapasiteli Erciyes'te otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, toplam uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı. Kimi tatilciler de çocuklarıyla pistlerde kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.

Tatil için ailesiyle birlikte Erciyes'e gelen Dila Kurtdoğan, "Tatil için Erciyes'e geldik. Çok güzel ve keyifli. Sömestir tatilinin keyfini Erciyes'te çıkarıyorum. Ailemin bana karne hediyesi oldu. Hem de ikinci döneme güzel başlamak için buraya getirdiler. Erciyes'i çok beğendim. Kayağı biraz öğrenebildim" dedi.

3'üncü sınıf öğrencisi Çınar Çebükay ise, "Kayak yapmak çok eğlenceli oluyor. Erciyes'e geldiğimiz için çok mutluyum. Ailem karne hediyesi olarak beni Erciyes'e getirdi. Erciyes'i çok sevdim" diye konuştu.

Erciyes'te sömestir tatili yoğunluğu
Erciyes'te sömestir tatili yoğunluğu
Erciyes'te sömestir tatili yoğunluğu
Erciyes'te sömestir tatili yoğunluğu
Erciyes'te sömestir tatili yoğunluğu
Erciyes'te sömestir tatili yoğunluğu
Erciyes'te sömestir tatili yoğunluğu
Erciyes'te sömestir tatili yoğunluğu
Erciyes'te sömestir tatili yoğunluğu
Erciyes'te sömestir tatili yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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