Erciyes'te snowboardla dans ettiler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciyes'te snowboardla dans ettiler

AA, Ömer Faruk Akarsu - Güncel
 - Güncelleme:
Erciyes'te snowboardla dans ettiler

Erciyes Kayak Merkezi'nde bir çiftin, 1,5 kilometrelik pisti snowboardla dans ederek kaydığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Erciyes Kayak Merkezi'nde bir çiftin, 1,5 kilometrelik pisti snowboardla dans ederek kaydığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Snowboard eğitmeni Ömer Faruk Akarsu ve kız arkadaşı kaptan pilot Hilal Akarsu, Tekir Kapı'daki pistin 2350 rakımından snowboardlarıyla dans ederek kaymaya başladı.

Çiftin 1,5 kilometrelik pist boyunca kayarken çekilen görüntüsü, Erciyes AŞ'nin sosyal medya hesabında yayınlandı.

AA / Ömer Faruk Akarsu - Güncel

Kayak Merkezi, Erciyes, Akarsu, Pilot, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title