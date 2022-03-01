Erciyes'te snowboardla dans ettiler
AA, Ömer Faruk Akarsu - Güncel
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Erciyes Kayak Merkezi'nde bir çiftin, 1,5 kilometrelik pisti snowboardla dans ederek kaydığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Erciyes Kayak Merkezi'nde bir çiftin, 1,5 kilometrelik pisti snowboardla dans ederek kaydığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Snowboard eğitmeni Ömer Faruk Akarsu ve kız arkadaşı kaptan pilot Hilal Akarsu, Tekir Kapı'daki pistin 2350 rakımından snowboardlarıyla dans ederek kaymaya başladı.
Çiftin 1,5 kilometrelik pist boyunca kayarken çekilen görüntüsü, Erciyes AŞ'nin sosyal medya hesabında yayınlandı.
AA / Ömer Faruk Akarsu - Güncel