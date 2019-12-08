Erciyes'te sezon öncesi ziyaretçi yoğunluğu başladı

08.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 08.12.2019 09:29

Erciyes dağında kış sezonu açılmamasına rağmen ziyaretçi yoğunluğu başladı.



Kayseri'de kış turizminin merkezi olan Erciyes dağına kış sezonu açılmadan ziyaretçiler yoğun ilgi göstermeye başladı. Kayserili vatandaşların yanı sıra şehir dışından üniversitelerden gelen misafirler de Erciyes'e yoğun ilgi gösteriyor.



Erciyes'te 10 yıldır işletmecilik yapan Sedat Arslan, "Şu an için sezon hala aktif değil yalnız hala rağbet görüyoruz. Rağbet görmemizin belli sebepleri var, Erciyes dağı diğer dağlara nazaran pist uzunluğu en uzun dağlardan bir tanesi ve şu anda kar olan tek dağ diyebiliriz. İnsanların yaklaşım tarzları güzel ve talepleri elimizden geldiği kadar karşılayabiliyoruz. Tabi dağ biraz zor merkez işletmelere göre zorlanıyoruz biraz ama şu an insanların sezon öncesi talep göstermesi gerçekten de güzel" dedi



Konya'dan Erciyes'e gelen Osman Esat Ulupınarlı ise "Erciyes dünya harikası bir yer ve herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyoruz. Konya'da kar yok o yüzden özledik ve buraya geldik. Vaktimiz harika geçiyor burada" dedi.



Malatya'dan arkadaşları ile beraber gelen Enise Melike Üdürgücü, üniversite ile beraber toplu geldiklerini ve burada hep, kar topu savaşı yaptıklarını daha sonrasında da sucuk ekmek yediklerini ve Erciyes'i sezon açılmamış olmasına rağmen güzel bulduklarını söyledi.



Yine Malatya İnönü Üniversitesinden gelen Suriye vatandaşı Ahmet Türkmen ise," Kar sevdiğim için çok güzeldi ve çok hoşuma gitti. Arkadaşlarımızla kartopu savaşı yaptık ve teleferiğe bindik. Kayak da yaptık ama çok düştük. Hayatımda 2 ya da 3 kere kar görüyorum ve çok hoşuma gitti karla oynamak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA