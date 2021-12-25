Erciyes'te sezon açıldı, kayakseverler pistlere koştu

KAYSERİ - Erciyes'te kayak sezonunun açılmasıyla birlikte kayakseverler pistlere yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te yağan kar ile beraber geçen hafta sezon açıldı. Sezonun açılmasıyla beraber güzel havayı da fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın tadını çıkardı. Kayak antrenörlüğü yapan Mert Değirmenci, "Bu sene Erciyes'e yüksek bir potansiyel var. İnşallah bu sezon baya bir potansiyelli geçecek. Geçen sene pandemiden sayesinde çok fazla hayatta kalmak diye düşünmüştük ama geçen sene Erciyes altınını yaşadı. Bu sene umut ediyoruz ki daha da yüksek çıkacaklara. Erciyes'e yerli yabancı turist gelebilir. Ukrayna, Rusya, Polonya gibi Sovyetlern uçuşlar var. Umarım bu sezonda hamileliği arttırmaktan daha iyi olacak. Sezonun 2. haftasındayız. Kar durumu çok güzel. Yapay karlamamız hava derecelerde olduğu sürece çalışmayacak. Şu anda durumda durumda. Hafta içi olsun, hafta sonu okulundan memnunuz. Yerli, yabancı turistlerimiz geliyor" dedi.

Kayak yapan Safa Taflı ise, "Erciyes'e bu sene çok fazla misafir bekliyoruz. Gelen herkesi sevindirmek ve kano aşılamak için biz buradayız. Onun daimi hazırız. Sezonun 2. Haftası karşılaması çok iyi gidiyor. Biz daha da çok istiyoruz. Erciyes artık çok fazla gelişecek" ifadelerini kullandı.